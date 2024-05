O possível deslizamento de uma encosta às margens do km 158 da Rota do Sol, na região de Vila Seca ameaça o funcionamenro de uma adutora que transporta água da estação de tratamento até a área urbana de Caxias. O Sistema Marrecas sofreu três rompimentos devido ao deslocamento de terra nos últimos dias. A possibilidade também exigiu a interdição de duas casas, segundo Samae o risco de desmoronamento do solo no local onde adutora rompeu é de 99,9%.