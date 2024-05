Uma unidade de campanha com equipe multidisciplinar para atendimento de saúde foi montada pela Unimed Nordeste-RS no município de Santa Tereza. A estrutura conta com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos e equipe de engenharia clínica para atendimentos aos afetados pela enchente e pela chuva. A mesma estrutura também abriga a Unidade Básica de Saúde (UBS) da cidade.