Mais uma ação da iniciativa privada resultou na recuperação de acesso viário em um curto espaço de tempo, em Caxias do Sul. Na comunidade de Vila Cristina, a união de empresários fez com que um trecho da Estrada da Uva fosse consertado em cinco dias. Iniciada na última quinta-feira (16), uma ponte provisória para dar acesso à comunidade foi erguida e entregue nesta segunda (20). A estrutura antiga foi derrubada pela chuva.



O movimento foi uma iniciativa do Sinduscon Caxias, que representa empresas da Construção Civil de Caxias do Sul e outras seis cidades da região, e da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços (CIC). O prefeito Adiló Didomenico publicou um vídeo nas redes sociais agradecendo a inciativa privada pelo envolvimento, e confirmou que o acesso será utilizado de forma provisória, já que uma reforma definitiva será realizada posteriormente.