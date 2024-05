Quem passou pelo km 170 da BR-116, em Caxias do Sul, no fim da tarde desta segunda-feira (20) já pode desfrutar da pista totalmente recuperada, inclusive com asfalto. O trecho, localizado no distrito caxiense de Vila Cristina, já estava liberado para trânsito desde a semana passada, com a reconstituição da base e do leito da estrada, e o bom tempo deste início de semana permitiu a conclusão dos trabalhos, com a colocação da cobertura final. Para esta terça (21) está prevista uma ação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que vai colocar as proteções laterais na via.