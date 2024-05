A prefeitura de Caxias do Sul promete construir a nova base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) negociando propriedades do poder público. Onze imóveis do município, que juntos estão avaliados em cerca de R$ 36 milhões, são disponibilizados para uma permuta — um projeto foi encaminhado e aprovado pela Câmara de Vereadores com a finalidade. A construção, enquanto isso, não tem previsão para ocorrer, uma vez que o documento para licitação está em final de elaboração.