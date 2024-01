Um paciente foi transferido de Capão da Canoa para o Hospital Pompéia, na última quinta-feira (25), de forma inédita: por um helicóptero. O transporte marca o início de um novo projeto do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Caxias do Sul. O modelo está ainda em fase de implantação e a expectativa é que se torne definitivo ainda neste ano. A equipe de Caxias será a primeira do Estado a ter este atendimento.