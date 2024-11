O que uma cidade que foi destruída duas vezes por enchentes precisa para se tornar resiliente? Foi essa pergunta que o trio de alunos do Centro Tecnológico da Universidade de Caxias do Sul (Cetec) Felipe Tomasi Caliendo, Helena Wartha Bolzon e Manoela Cobalchini da Costa buscou responder com um estudo desenvolvido na escola e que está em análise na Assembleia Legislativa do RS.