Um ano após queda de prédio em Gramado, prefeitura aguarda por recursos para iniciar recuperação da Rua Ladeira das Azaléias

Gramado foi uma das cidades mais afetadas pelas tragédias climáticas que atingiram o Rio Grande do Sul entre 2023 e 2024. Em novembro do ano passado, duas mortes foram registradas na cidade. Neste sábado (23), completa um ano que o condomínio Condado Ana Carolina, localizado em uma encosta na Rua Ladeira das Azaléias, no bairro Planalto, desabou. O local havia sido evacuado dias antes por instabilidade do solo, e ninguém se feriu no fato. Agora, a prefeitura busca recursos para recuperar a região.