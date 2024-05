A interdição da ponte da BR-116, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, fechada por tempo indeterminado após avaliação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) na manhã desta segunda-feira (13), traz prejuízos aos motoristas — ela dificulta ainda mais a ligação entre a maior cidade da Serra e localidades do interior de Nova Petrópolis, como Linha Temerária e Tirol —, mas também vai dificultar a vida dos moradores da região.