Até a manhã deste sábado (4), ao menos 170 pessoas estão alojadas em abrigos no município de Caxias do Sul. Além dos resgatados em Galópolis e Vila Cristina, moradores dos bairros Fátima e Reolon também foram acolhidos nos espaços montados pelo poder público no Ginásio do Sesi, no ginásio municipal do bairro São Caetano e no Centro Comunitário de Forqueta. No final da manhã, a prefeitura anunciou que as famílias do Fátima e Reolon poderiam começar a voltar para suas casas.