Parcerias entre o poder público e estabelecimentos locais têm se multiplicado na fase pós-chuva. A união de esforços em prol do turismo local começa a demonstrar o potencial de ação das cidades da região da uva e do vinho. Em Garibaldi, a prefeitura anunciou o lançamento do projeto Avanti Turismo Garibaldi, que engloba um grupo de empreendimentos do município que atuarão juntos na reestruturação e fomento à visitação na cidade e região.