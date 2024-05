A inviabilidade dos acessos por terra e por ar, com a interrupção de rodovias e o fechamento do aeroporto de Porto Alegre, respingam na operação do setor de turismo. Os impactos ainda são mensurados, mas já se teme por demissões devido à baixa de turistas e por um caminho demorado até a reconstrução do Estado. Mas a esperança e o otimismo agora se voltam para as estratégias pensando no futuro, como negociar o reagendamento com os clientes, uma vez que, no segundo semestre, eventos reconhecidos nacionalmente, como o Festival de Cinema e o Natal Luz, estão mantidos para 2024 nas Hortênsias.