Em momentos de crise, como a atual, o que mais precisamos é de soluções. São elas justamente que o Observatório da Inovação RS reúne em um site da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. O catálogo tem projetos promovidos por atores do ecossistema de inovação com potencial para auxiliar na prevenção e na mitigação das consequências do desastre climático que atinge o Estado.