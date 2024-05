Superação, a campanha da CIC de Caxias do Sul para reconstrução da infraestrutura do Estado ganhou o apoio do caxiense Tite. Ex-técnico da Seleção Brasileira de futebol e atual treinador do Flamengo, o caxiense gravou um vídeo pedindo ajuda para manter a atividade econômica da região. Tite também já pediu ajuda em uma campanha da Diocese de Caxias do Sul.