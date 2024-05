Em pouco mais de um mês, o inverno chegará ao Rio Grande do Sul, inaugurando oficialmente a alta temporada do turismo em Bento Gonçalves. Tradicionalmente, frio e vinho sempre foram uma combinação envolvente para os visitantes vindos de outras regiões e estados. Contudo, as chuvas e enchentes que atingiram o Estado nas últimas semanas mudaram drasticamente o cenário. Apesar da infraestrutura do Caminhos de Pedra e Vale dos Vinhedos não ter registrado estragos expressivos, a queda no fluxo de visitantes gira em torno de 90%. E a solução inicial que está sendo pensada é em atrair o público próximo.