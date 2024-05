São inúmeras as frentes criadas em Caxias do Sul para auxiliar os desabrigados da maior tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul. No Seminário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, cerca de 120 voluntários — número que chega a duas centenas no final de semana — se revezam na separação de roupas, montagem de kits de alimentos e higiene. No Comboio Solidário, no antigo MartCenter Shopping, são 80 pessoas de segunda a sexta-feira, e cerca de 200 no final de semana. Já no ginásio da Faculdade Anhanguera, um centro é mantido pela Cruz Vermelha com 70 voluntários diariamente. Além de outros tantos grupos que se unem diariamente em casas, apartamentos e empresas para ajudar da forma que podem.