As lojas do antigo shopping MartCenter, em Caxias do Sul, estão de portas abertas para a solidariedade. O local virou o ponto de coleta para doações em grandes quantidades aos desabrigados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Somente nesta semana, nove carretas chegaram trazendo cerca de 370 toneladas de alimentos, roupas, produtos de higiene e de limpeza, além de remédios. Outras seis estão previstas até o sábado (18). No local, criou-se o chamado "Comboio Solidário", que nasceu a partir dos primeiros reflexos causados pelas condições climáticas, no ano passado.