No carro da vendedora Eleonora Velho, 37 anos, já não cabia mais nada: "Só sobrou espaço pra respirar", brinca ela, na saída de Caxias do Sul, nesta terça-feira (21), para levar os donativos às vítimas da enchente no Estado. Na carona, a confeiteira Flaviane Tratsch Ferreira, 38, viajou a São Sebastião do Caí com uma caixa de alimentos no colo.