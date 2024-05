Os 220 milímetros de chuva que caíram em Flores da Cunha nas últimas 48 horas causaram a cheia do Arroio Curuzu, provocando a remoção de moradores de 15 casas da Linha 80, no interior do município. A evacuação ocorreu na manhã deste domingo (12). De acordo com a Defesa Civil, as águas chegaram a atingir as estruturas, e as famílias foram orientadas a evacuarem o local.