Um tornado atingiu o município de Cambará do Sul na tarde de sábado (11), segundo a Climatempo. Os fortes ventos causaram danos em 57 casas no bairro Vila Santana, além de uma escola e um posto de saúde. Não há relatos de feridos. Conforme o serviço de meteorologia, o tornado, que também ocorreu em Gentil, no norte do Estado, é o mais fraco da escala de medição, chamada de Fujita. O evento climático foi classificado como F0, com ventos entre 104 e 137 km/h.