O Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, abriga desde o final de semana uma estrutura do Exército que organiza a logística de recebimento e entrega de donativos aos atingidos pelas chuvas no Estado. Além das doações, as aeronaves levam maquinário até as áreas que sofreram com deslizamentos de terra na Serra. São miniescavadeiras, chamadas de bobcats, que chegarão a Bento Gonçalves para auxiliar na busca por desaparecidos.