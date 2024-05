O Corpo de Bombeiros resgatou, na tarde desta quarta-feira (22), um trabalhador que estava soterrado em um silo de soja localizado em Muitos Capões, nos Campos de Cima da Serra. O homem foi retirado com vida e está sendo conduzido para atendimento no Hospital Nossa Senhora da Oliveira, em Vacaria. Um outro trabalhador estaria soterrado no mesmo local.