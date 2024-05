Depois que um tornado atingiu a cidade de Cambará do Sul, nos Campos de Cima da Serra, no último sábado (11), a prefeitura segue fazendo levantamento dos estragos. Conforme o poder público, 57 casas no bairro Vila Santana, além de uma escola e um posto de saúde, foram atingidos e tiveram avarias, mas não há registro de pessoas feridas. Conforme a Climatempo, o fenômeno é o mais fraco da escala de medição, chamada de Fujita. O evento climático foi classificado como F0, com ventos entre 104 e 137 km/h.