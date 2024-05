O período para solicitar a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) está aberto em Flores da Cunha. O pedido deve ser feito até 31 de outubro por meio de um requerimento que pode ser encontrado no site da prefeitura ou retirado, gratuitamente, no Departamento de Arrecadação e Cadastro, localizado junto ao Centro Administrativo (Rua São José, 2.500, no Centro). Os documentos preenchidos precisam ser entregues no setor do protocolo para que a solicitação seja formalizada.