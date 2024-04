A prefeitura de Flores da Cunha quer regulamentar os aplicativos de transporte de passageiros, como Uber e 99. O projeto está em fase de elaboração com o setor jurídico do poder municipal. O secretário de Segurança Pública, Transportes e Mobilidade, Emerson Ubirajara de Souza, explica que o objetivo é criar regras para as empresas que atuam no município e também ter um cadastro dos motoristas que operam na cidade. Ubirajara destaca que uma das intenções da administração é dar mais segurança aos trabalhadores e passageiros.