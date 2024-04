O prédio da Estação Férrea, que é sede da Secretaria Municipal da Cultura (SMC), no bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul, passou por melhorias que foram concluídas nesta segunda-feira (8). Os ajustes foram feitos na parte externa do prédio, que foi revitalizado com o objetivo de incentivar a comunidade a se apropriar do espaço, cuidando do patrimônio como se pertencesse a cada um.