Desde o início da construção de uma rotatória no entroncamento da ruas Bortolo Zani e Luís Scopel, no bairro Bela Vista, em dezembro, moradores da região questionam a eficácia do dispositivo melhorar a fluidez do trânsito. As críticas são de que, embora melhore a segurança no cruzamento, a rótula não resolve o problema principal: a lentidão na saída do bairro no início do dia. Para solucionar a situação, o município prevê a abertura de uma nova faixa na Rua Bortolo Zani, mas a intervenção depende do alargamento da via e não apenas de sinalização.