As fortes chuvas atingem também a Região das Hortênsias, com diversos estragos em diferentes bairros de Gramado. Um ginásio que abriga cerca de 30 pessoas da mesma família desde o temporal do ano passado, foi alagado. Além disso, uma casa precisou ser interditada pelo risco de desabamento. Outros pontos da cidade registram alagamentos, deslizamentos, destelhamentos, quedas de árvores e transbordamentos de bueiros. Equipes da prefeitura e da Defesa Civil já atenderam mais de 60 chamados dos moradores.