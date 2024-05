A chuva que atinge a Serra desde segunda-feira (29) causa transtornos no trânsito. Pelo menos 10 trechos de seis rodovias da região estavam interditados até a noite desta terça-feira (30) por causa de quedas de barreiras ou danos na pista. As informações são do consórcio Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).