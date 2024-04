Pela primeira vez integrando o calendário oficial, a pré-romaria das vans e micro-ônibus reuniu mais de cem veículos em direção ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, na manhã deste sábado (13). Um grupo com motoristas de Caxias do Sul e Flores da Cunha saiu de um posto de combustível próximo ao conjunto de semáforos da Cassol, na RS-453, em Caxias, por volta das 8h45min. Eles encontraram outros motoristas, de Farroupilha, Bento Gonçalves e Garibaldi no posto Treviso, no km 60 da RS-122, em Farroupilha, e logo após às 9h rumaram ao santuário. A imagem de Nossa Senhora de Caravaggio foi transportada em uma Saveiro, que puxou o comboio de veículos.