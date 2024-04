Noites sem dormir, uma sensação constante de insegurança dentro do próprio lar e o sentimento de não poder mudar a situação. É dessa forma que moradores da Rua Borges de Medeiros, na altura do Estádio Alfredo Jaconi, se sentem nos últimos cinco anos. É o período em que passaram a conviver com um ponto de drogadição ao redor das próprias casas e prédios. Popularmente, o ponto é chamado de cracolândia, iniciando no Morro do Sabão e seguindo pelos muros do Mato Sartori. Os moradores continuam pedindo ajuda às autoridades, uma vez que o problema não foi solucionado.