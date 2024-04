Em dois dias, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu dois acidentes envolvendo o mesmo motorista, um homem de 58 anos, que estava dirigindo embriagado nas duas vezes. No caso mais recente, à 1h desta sexta-feira (19), ele seguia com um Uno pela BR-116 em Vacaria quando colidiu com o canteiro divisor de pistas, próximo ao trevo com a Avenida Moreira Paz, e acabou capotando.