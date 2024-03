Em homenagem à Páscoa, um dos principais ingredientes da gastronomia de Gramado deu forma e textura a uma escultura no centro da cidade: cerca 120 quilos de chocolate foram utilizados pelo professor de confeitaria Léo Vilela para a confecção de um coelho. O trabalho começou na última sexta-feira (22) no atelier do Chocolat Gramado, na Rua Coberta, e seguiu até domingo (24). A ação faz parte da programação da 9ª Páscoa em Gramado e promove a estreia do Chocolat Gramado 2025 – Festival Internacional do Chocolate Artesanal.