Natural do Estado do Rio de Janeiro, Viviane Soares nunca imaginou empreender na Serra. Muito menos com chocolate. Mas, depois de já instalada na região com a família em busca de maior qualidade de vida, aceitou o desafio do esposo e acabou se apaixonando pelo universo do bean to bar (do grão à barra). Há dois anos, tem uma fábrica em Nova Petrópolis.