A prefeitura de Carlos Barbosa está com inscrições abertas para interessados em integrar o elenco da encenação da Paixão de Cristo. Tradicional no município, o evento, que une arte e religiosidade, ocorre graças à colaboração da comunidade. O teatro a céu aberto, como é chamado, será realizado no dia 29 de março, sexta-feira, por volta de 16h.