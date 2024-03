Faltando pouco menos de um mês para a Páscoa — em 2024 será no dia 31 de março — quem caminha pelos corredores de mercados em Caxias do Sul já encontra diversos produtos alusivos à data comemorativa. Há estabelecimento que, inclusive, começaram a divulgação ainda na metade de fevereiro com o objetivo de atrair os consumidores mais apressados.