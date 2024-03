Um dos setores mais queridos pelo público, a agricultura familiar comemora as vendas durante a Festa da Uva, que segue até o próximo domingo (3), em Caxias do Sul. Ao todo, o espaço localizado no Pavilhão 1 conta com 62 bancas, de Caxias e de outras 32 cidades gaúchas diferentes, comercializando itens como salame, mel, cachaças, cucas, biscoitos, queijos, sucos, cuias, facas artesanais, plantas, flores, entre outros. Dos mais antigos aos estreantes, a avaliação é que expor em uma das principais feiras do país sempre tem gosto de novidade.