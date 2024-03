Encerrada neste domingo (3) após 18 dias de programação, a 34ª Festa Nacional da Uva, em Caxias do Sul, será lembrada como uma edição de mudanças, mas que não perdeu a essência de uma celebração típica italiana. O visitante encontrou alterações no roteiro dentro do parque, ao mesmo tempo que ficou imerso na cultura e no que de melhor é produzido em Caxias, seja na indústria, na agricultura ou outros setores.