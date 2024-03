A prefeitura de Arroio do Sal abriu inscrições para concurso público com 191 vagas para cargos de nível de ensino fundamental incompleto, fundamental completo, ensino médio, ensino técnico e superior completo. Os salários variam de R$ 1.448,46 a 11.881,08, tendo a maior remuneração prevista para o cargo de médico clínico geral. As inscrições seguem até as 23h59min do dia 31. A data estimada de realização das provas é 21 de abril.