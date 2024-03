Será sepultada na tarde de sábado (16), em Garibaldi, Jaqueline Tedesco, 26 anos. A jovem morreu na sexta-feira, na Santa Casa de Rio Grande, após sofrer um acidente com um aparelho de fondue, em um restaurante, no último sábado (9). Ela teve 30% do corpo queimado. O corpo será transladado do sul do Estado e a expectativa é de que o velório comece na madrugada, na sala A do Memorial Caravaggio. O sepultamento está previsto para as 15h, no Cemitério Público.