Os irmãos Elias Costa da Silva, nove anos, e Vitória Costa da Silva, sete, vítimas de uma suposta intoxicação por monóxido de carbono, em Vacaria, apresentaram melhora no estado de saúde. As crianças seguem internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital Universitário de Santa Maria, no entanto, conforme a assessoria de imprensa da instituição, os dois foram retirados da intubação. Ainda segundo o hospital, Elias e Vitória estão acordados e se alimentando bem. O quadro é estável.