Maique Santos da Silva, de 31 anos, sobrevivente de suposto vazamento de gás de um gerador de energia elétrica, no último dia 10 de março, em Vacaria, apresentou melhora no quadro de saúde e deixou a unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nossa Senhora da Oliveira. A instituição confirmou a informação na noite deste domingo (17). Agora, ele segue internado, mas sob os cuidados de unidade clínica.