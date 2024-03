O sepultamento da mãe e das três filhas que morreram após uma suposta intoxicação por gás monóxido de carbono, liberado por um gerador, no domingo (10), foi realizado no Cemitério São Francisco, em Vacaria, nesta segunda-feira (11). O velório de Cíntia de Moraes Costa, 36 anos, e das filhas Ana Júlia Costa da Silva, 15, Cintia Maria Costa da Silva, 11 e Samara Costa da Silva, três, ocorreu no Salão São Cristóvão. Os corpos chegaram ao local pouco depois das 20h de domingo (10).