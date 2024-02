Três unidades do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Caxias do Sul devem ganhar painéis solares até o fim deste ano. As estruturas ficarão na Estação de Tratamento de Água (ETA) Morro Alegre, em Vila Seca, que integra o sistema Marrecas, na ETA Parque da Imprensa, que faz parte do sistema Faxinal, e no Centro de Reservação Jardim das Hortênsias, que armazena a água tratada pela ETA Morro Alegre.