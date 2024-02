Aguardada há 20 anos por moradores da zonal sul de Caxias do Sul, a implantação de uma nova galeria para evitar alagamentos tem início previsto para esta semana. A obra de grande porte foi autorizada no último sábado (10) e depende de tempo seco para efetivamente começar. Uma vez em andamento, os trabalhos têm duração estimada de um ano e, a partir de março, devem impactar o trânsito no entorno da rotatória da Avenida São Leopoldo com a Perimetral Sul.