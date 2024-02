Não foi difícil encontrar, no Parque de Rodeios Nicanor Kramer da Luz, em Vacaria, o fenômeno do laço comprido que até a sexta feira (8) já havia ganhado um automóvel Fox zero quilômetro na 35ª edição do Rodeio Internacional. “Segue à direita pelo acampamento, onde tiver dois caminhões pequenos e uns 20 guris na volta ele vai estar lá”, recomendou um tradicionalista.