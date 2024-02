Mais de R$ 2 bilhões foram gerados pelos rodeios e festas campeiras do Estado no ano passado, conforme estudo da Universidade Feevale em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do RS (Sedec-RS), que busca mapear o potencial econômico da cultura gaúcha e o impacto no Produto Interno Bruto (PIB) estadual. Os dados da primeira etapa do levantamento foram apresentados na tarde desta terça-feira (6) durante o 35º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria, no galpão do músico e compositor gaúcho João Luiz Corrêa, na área central do Parque de Exposições Nicanor Kramer da Luz.