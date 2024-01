A vontade de aprender une os dois personagens principais da abertura de um dos maiores rodeios do país. Com início em 3 de fevereiro, o 35º Rodeio Internacional de Vacaria vai abrir a programação campeira com o verdureiro Leonardo Carvalho, 24 anos, laçando só com um dos braços. Natural de Tupanciretã, no noroeste do Estado, o laçador perdeu o membro superior direito quando criança, e há três anos começou a laçar.