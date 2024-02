Férias e feriadões prolongados são períodos em que, habitualmente, muitas famílias aproveitam para viajar. Algumas, além de organizar a saída, precisam pensar na estadia de familiares idosos que não podem acompanhar o passeio, mas que têm que ficar em algum lugar com assistência e segurança. É nesta hora que entram os profissionais que trabalham como cuidadores e as casas de repouso que oferecem hospedagem temporária. Empresas que atuam com os serviços confirmam que a demanda nestas datas, como é o caso do Carnaval, que começa nesta sexta (10) e vai até terça (13), aumenta consideravelmente na região da Serra.