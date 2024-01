Um espaço público com alimentação, palestras, oficinas e atividades físicas para pessoas com 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade social deve começar a receber o público a partir da segunda quinzena de fevereiro, no Seminário Apostólico de Farroupilha. Nomeado como Centro-Dia, o local foi criado pela prefeitura, por meio da Secretaria de Habitação e Assistência Social, e deve ser administrado pelo Instituto Pobres Servos da Divina Providência - São João Calábria.